Napoli, è tegola Koulibaly. Il senegalese vicino al forfait per il Barcellona

Tegola Kalidou Koulibaly per il Napoli. Tv Luna spiega che il centrale azzurro è fermo ai box: non si è allenato oggi, non lo farà domani. Salterà la gara contro il Brescia di campionato e adesso sembra scontato che non ci sarà anche contro il Barcellona. Spazio dunque contro Messi & co. a Manolas con Maksimovic.