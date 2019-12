© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa di presentazione da neo allenatore del Napoli, Rino Gattuso ha parlato anche del momento degli azzurri: "Questa squadra, vista ora al settimo posto... Crea imbarazzo. Sappiamo che le prestazioni non sono state delle migliori, quando parlo di Europa parlo di Champions League. E' il mio obiettivo, l'ho persa per un punto la scorsa stagione, abbiamo tutto per arrivarci".