Napoli, Gutierrez ceduto a titolo definitivo al Bayer Leverkusen: le cifre dell'affare
Miguel Gutierrez non è più un calciatore del Napoli. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club azzurro ha annunciato la cessione a titolo definitivo del terzino spagnolo al Bayer Leverkusen, mettendo così la parola fine a un'avventura durata una sola stagione.
Il comunicato del Napoli: "In bocca al lupo, Miguel"
La società partenopea ha salutato così il calciatore: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball. Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!".
Operazione da 30 milioni più bonus
Dal punto di vista economico, il trasferimento rappresenta un'operazione particolarmente vantaggiosa per il Napoli. Il Bayer Leverkusen verserà infatti 30 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi eventuali bonus. Considerando che Gutierrez era stato acquistato appena un anno fa dal Girona per circa 18 milioni di euro, il club azzurro registra una significativa plusvalenza, ottenendo nuove risorse da reinvestire nelle prossime operazioni di mercato.