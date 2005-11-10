Napoli, Gutierrez assente all'allenamento: è partito per le visite col Bayer Leverkusen

Miguel Gutierrez non ha preso parte all'allenamento del Napoli a Castel di Sangro: il trasferimento al Bayer Leverkusen è ormai ai dettagli.

Miguel Gutierrez è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Il terzino spagnolo non ha preso parte alla seduta mattutina del quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro, alimentando ulteriormente le indiscrezioni su un trasferimento ormai imminente al Bayer Leverkusen. Dopo essersi allenato regolarmente nella giornata di ieri, il classe 2001 è rimasto fuori dal lavoro svolto allo stadio Teofilo Patini, mentre le due società sono ormai ai dettagli per definire l'operazione.

Accordo fatto: operazione da circa 30 milioni

Il Bayer Leverkusen ha convinto il Napoli con un rilancio decisivo, portando l'offerta complessiva a circa 30 milioni di euro dopo una prima proposta da 25 milioni. La dirigenza azzurra ha dato il via libera alla cessione e le parti stanno ultimando gli ultimi aspetti burocratici prima delle visite mediche e della firma del giocatore con il club tedesco.

La cessione finanzia i prossimi colpi

L'addio di Gutierrez rappresenta un passaggio importante anche per le strategie di mercato del Napoli. L'incasso derivante dalla cessione consentirà infatti al club di avere nuove risorse economiche da reinvestire per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri nelle ultime settimane della sessione estiva.