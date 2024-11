TMW Napoli, il difensore è una priorità: Juan Jesus può andare via, Rafa Marin al palo

Il Napoli, oltre al terzino destro, ha un'altra priorità per il mercato di gennaio. Cioè quella di aggiungere un difensore centrale, presumibilmente di piede sinistro, al proprio pacchetto arretrato. Perché per ora Rrahmani e Buongiorno sono stati indiscutibilmente i titolari, mai messi fuori dall'allenatore. Alla bisogna è stato adattato Giovanni Di Lorenzo come braccetto di destra, mentre Rafa Marin non è mai stato preso in considerazione fra i titolari. Proprio per lo spagnolo bisognerà capire se è solo un periodo di adattamento e dopo avrà la possibilità di dimostrare, oppure se è già una decisione passata in giudicato. Si vedrà, certo è che non avere mai avuto grande spazio - per usare un eufemismo - è già una indicazione di fondo.

Invece chi può andare via - e probabilmente lo farà - è Juan Jesus. Il brasiliano è in scadenza al 30 giugno del 2025 e potrebbe pensare di affrontare una nuova fase della propria carriera. Ci sarebbe un'opzione in favore del Napoli per prolungarne la permanenza, ma è ipotesi peregrina che venga attivata, visto che finora ha giocato solo due gare: una da novanta minuti in Coppa Italia, segnando anche, un'altra per 79 minuti in campionato contro l'Hellas Verona, quando era stato sostituito.

Il fatto che non esista una rotazione, perché senza coppe in questo periodo, lo porta fuori dal progetto. Da capire chi potrà essere a sostituirlo, ma l'idea è quella di svecchiare ulteriormente il reparto.