Ufficiale Modena, colpo fra i pali. Dallo Spezia arriva Chichizola a titolo definitivo

Il Modena F.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Leandro Chichizola. Il portiere argentino, classe 1990, ha firmato un contratto biennale: con oltre 300 presenze da professionista tra Argentina, Italia e Spagna, Chichizola porta in gialloblù un profilo internazionale, affidabile e di grande leadership.

Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, ha esordito in prima squadra nel 2011 mettendosi in luce con il club di Buenos Aires, con cui ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe.

Nel 2014 è arrivato in Italia allo Spezia, dove ha disputato tre stagioni in Serie B da titolare, totalizzando 131 presenze e contribuendo a portare il club ligure in pianta stabile nella parte alta della classifica, con un triplo piazzamento in zona playoff.

Nel 2017 ha intrapreso una nuova avventura in Spagna, al Las Palmas, con cui ha debuttato in Liga. Nel 2018 è passato al Getafe, confermandosi nella massima serie spagnola. Dopo una breve parentesi al Cartagena, nel 2021 è rientrato in Italia firmando con il Perugia, con cui ha conquistato l’accesso ai playoff di Serie B.

Nel 2022 una nuova avventura in Italia, al Parma: dopo una prima annata nella quale i crociati hanno centrato i playoff con la miglior difesa del campionato, nella seconda stagione in Emilia ha conquistato la Serie A da protagonista assoluto. Nella scorsa stagione ha debuttato in Serie A con il Parma per poi fare ritorno allo Spezia a gennaio, totalizzando 10 presenze nella cavalcata dei liguri fino alla finale playoff.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Leandro Chichizola il benvenuto nella famiglia gialloblù.