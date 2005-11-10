Napoli, incontro con gli agenti di Zeballos: l'affare può slittare a gennaio. Lui riflette

Il calciatore ha proposte anche dalla Spagna e altri paesi. Adesso, dopo aver dato priorità agli azzurri, ha preso del tempo.

Il nome di Exequiel Zeballos continua a essere accostato al Napoli ormai da tempo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nell'incontro che è andato in scena oggi tra gli agenti del calciatore di proprietà del Boca Juniors e il club partenopeo, con il direttore sportivo Giovanni Manna presente, la società campana ha proposto l'idea di bloccarlo per gennaio, quando sarà svincolato, qualora non riuscisse a perfezionare ora il suo acquisto.

La posizione del calciatore

Zeballos ha dato priorità al Napoli da maggio e questo è innegabile. L'esterno offensivo classe 2002 ha messo in stand-by tutte le altre opzioni, adesso però è disposto a valutare anche gli interessamenti dalla Spagna e da altri paesi nei suoi confronti, visto che alla fine del calciomercato mancano solamente 7 giorni. L'evolversi della faccenda è da seguire con grande attenzione.