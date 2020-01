© foto di www.imagephotoagency.it

E' finita 1-3 la sfida tra Napoli e Inter, posticipo della 18esima giornata di Serie A. Al San Paolo la squadra di Antonio Conte ha ottenuto i tre punti grazie alla doppietta di Lukaku e al gol nella ripresa di Lautaro Martinez. Di seguiti voti ai due allenatori.

Gennaro Gattuso (Napoli) 6 -Difficile rimproverarlo. Stasera la squadra era ben messo in campo e anche fisicamente è apparsa in notevole crescita. I tre gol dell'Inter sono nati tutti da errori individuali di un Napoli che dal punto di vista mentale deve ancora lavorare e tanto. Troppi errori, troppe imprecisioni banali che pesano in modo determinante su una prestazione non negativa. (Le pagelle del Napoli)

Antonio Conte (Inter) 7.5 - Non è facile vincere al San Paolo. Non è facile rispondere alla Juventus poche ore dopo il poker dei bianconeri. La sua Inter invece l'ha fatto e ha vinto col cinismo della big, della corazzata che punta a lottare fino alla fine per lo Scudetto. Nonostante le tante assenze, Conte ha il merito di dare alla sua squadra una identità precisa a prescindere dagli interpreti e anche stasera al San Paolo chi ha giocato ha eseguito alla perfezione i suoi ordini. (Le pagelle dell'Inter)