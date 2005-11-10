Napoli, Di Lorenzo: "Contento della prestazione, ma è una sconfitta che fa male"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, commenta ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal nella prima giornata di Champions League: "Il passato è passato, questa è una sconfitta che fa male. Loro hanno tenuto il pallino del gioco ma noi ci siamo difesi bene e abbiamo avuto le nostre occasioni. C'è da essere contenti della prestazione, ma del risultato ovviamente no. Dalla prossima partita vogliamo tornare a vincere".

Cosa sta mancando?

"Non so cosa sta mancando, stiamo lavorando duro in settimana. In questo momento gira così, però lo spirito stasera è stato quello giusto e chi è entrato ci ha dato una mano. Dobbiamo analizzare gli errori, lo faremo col mister".

C'è stato un battibecco con De Bruyne...

"Vuol dire che siamo vivi, un attimo di nervosismo in partita può succedere: è stato solo un movimento sul quale non ci siamo capiti. Dispiace per il risultato, adesso vedremo gli aspetti dai quali ripartire per migliorare".

Lang fuori per motivi disciplinari?

"Da domani si volta pagina, è nel gruppo e lavora con noi. Dalla prossima partita darà il suo contributo".