Napoli, che mazzata a Milano: partita folle e quella tendenza ad abbassarsi

Il Napoli esce sconfitto da Milano e probabilmente nella maniera che fa più male. Sopra 2-0, grazie ad una sbandata spaventosa del'Inter in costruzione ed un clamoroso tiro da fuori di Hojlund, la squadra di Allegri si abbassa progressivamente nell'ultima mezz'ora e - nonostante la clamorosa occasione per vincere la partita con Anguissa ed il difensore in più passando al 5-4-1 - incassa il 3-2 nel recupero che significa seconda sconfitta di fila, un'enormità quando siamo soltanto alla terza giornata e con l'Arsenal in arrivo a Fuorigrotta. Una mazzata durissima per il Napoli ed anche per Allegri, sempre nel mirino per l'etichetta di difensivista che si porta dietro da anni, ma che a dieci minuti dalla fine toglie Alisson per un centrale in più, Badiashile, e proprio l'ultimo arrivato diventa protagonista negativo nei gol.

Allegri e la spiegazione sui cambi

Nel mirino della critica e scelte del tecnico sui cambi, non solo l'inserimento di Badiashile ma anche l'uscita di Lobotka per Gilmour e quella di Hojlund per Lucca: "Hojlund aveva lavorato tanto ed era affaticato, Lucca ha fatto bene. Badiashile era alla prima partita che faceva, l'avevo messo per difendere di testa ma il calcio non ha logica... Non era semplice, o mettevo lui o mettevo Beukema. Così ho deciso di mettere più centimetri in area. Poi abbiamo avuto due occasioni di seguito, ma se tu sbagli e fanno gol loro, la vincono loro", il passaggio di Allegri in conferenza che poi ammette "Dovevo decidere tra Badiashile e Beukema che non avevano mai giocato, ho fatto una scelta, ma in quel momento lì abbiamo perso un po' le distanze".

Allegri e la fase difensiva: 5 gol subiti in 2 partite

Così come accaduto dopo la sfida col Como, Allegri non si sofferma sulle fasi di passività e cosa migliorare nella proposta di gioco, ma sull'applicazione difensiva in alcuni momenti della partita: "C'è un dato di fatto: abbiamo preso 5 gol in due partite. Non vuol dire che bisogna difendere dentro l'area e fare partite difensive, perché a volte vengo travisato, ma quando non abbiamo la palla non dobbiamo prenderli. Se in mezz'ora prendiamo tre gol significa che potevamo fare molto meglio, così come domenica col Como", un altro passaggio di Allegri nel post anche se - a questo punto - c'è da chiedersi se il Napoli ha queste caratteristiche di applicazione quando si posiziona per tanti minuti in blocco basso a difesa dell'area.