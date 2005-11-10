Inter, J. Martinez: "Non molliamo in nessuna partita. A Madrid per portare punti a casa"

Dopo il successo per 3-2 sul Napoli, il portiere dell'Inter Josep Martinez ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Abbiamo incassato gol quando abbiamo perso palla, in un caso in costruzione e nell’altro quando sembrava che il pallone uscisse e abbiamo un po’ mollato. Non possiamo permetterci di mollare un centimetro".

L'estremo difensore ha proseguito sottolineando la tenacia del gruppo: "Il fatto di non mollare dopo il loro 2-0 non era scontato, soprattutto contro una squadra come il Napoli. Giusto parlare di mentalità oggi perché abbiamo ribaltato la partita. Ma siamo l'Inter e non molliamo in nessuna partita. La continuità? Un giocatore ne ha bisogno, aiuta a raggiungere il miglior livello. Sto lavorando e cercando di crescere per aiutare la squadra".

Infine anche un passaggio sui due gol incassati: "Due attaccanti avversari contro quattro nostri difensori non possono prendere loro la palla. Non deve succedere. La Champions a Madrid? Per me significa qualcosa di emozionante: la Spagna, Madrid, la mia famiglia, un club storico. Cercheremo di trattarla come tutte le altre partite e di portare punti a casa".