Napoli, nessun allarme per Osimhen: poche linee di febbre, la decisione per Cagliari

Solo una lieve alterazione. Victor Osimhen è il capocannoniere del Napoli in Serie A con 7 gol (in 13 partite) e in totale con 9 (in 19), pur avendo giocato 19 volte su 34. Va da sé che avere il centravanti nigeriano a disposizione è sicuramente un aspetto favorevole. E Francesco Calzona dovrebbe averlo. La conferma arriva anche dal Corriere dello Sport.

Un pochino di palestra, due sorrisi - in ottimismo - da spargere sulla compagnia e la percezione che, in fin dei conti, è giusto attendere ma senza fasciarsi la testa: lieve alterazione, si dice così, che dovrebbe rientrare in fretta, evitando di ritrovarsi travolti dal pessimismo cosmico che negli ultimi nove mesi non è quasi mai mancato e che ancora si avverte tra le pieghe dell'amarezza. Osi è pronto per esserci e lottare assieme al Napoli, dopo averne saltate tante, anche troppe"ì.