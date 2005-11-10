Roma, caccia all'esterno dopo la beffa Celik: l'ultima idea porta a Molina
L'addio a parametro zero di Zeki Celik, finito alla Juventus, ha costretto la Roma a rivedere i propri piani sul mercato. La dirigenza giallorossa è ora alla ricerca di un nuovo esterno destro da mettere a disposizione di Gasperini.
La prima idea porta a Molina
Nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Nahuel Molina, esterno argentino che rappresenta uno dei nomi preferiti dalla società capitolina per rinforzare la corsia destra. Il classe 1998 è considerato un giocatore di grande affidabilità e, in passato, era stato seguito con interesse anche da Gian Piero Gasperini ai tempi dell'Atalanta.
Al momento, però, la trattativa non è destinata a entrare nel vivo. Molina ha infatti comunicato al proprio entourage di voler rimandare ogni discorso legato al futuro fino al termine della finale del Mondiale 2026, che vedrà la sua Argentina affrontare la Spagna in finale.
Dodo resta l'alternativa
In attesa di capire se si apriranno margini per arrivare a Molina, la Roma continua a monitorare anche Dodo della Fiorentina.
Il brasiliano resta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza giallorossa, anche se sul giocatore viola è forte anche l'interesse del Napoli, pronto a inserirsi qualora si presentasse l'occasione. Lo riporta Sky.