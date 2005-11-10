Ufficiale La Roma Femminile blinda Oladipo. La calciatrice ha prolungato fino al 2029

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Roma Femminile comunica "che Shukurat Oladipo ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Difensore centrale, Oladipo è arrivata in giallorosso nel febbraio 2025, collezionando in totale 32 presenze. In questa ultima annata è stata protagonista sia della vittoria dello Scudetto che della Coppa Italia. Dalla stagione 2024/25 Shukurat è entrata in pianta stabile nella nazionale maggiore nigeriana.

Congratulazioni, Shuks!".