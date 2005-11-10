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Giana Erminio, rinforzo d'esperienza per la difesa: tesserato il terzino Mora

Giana Erminio, rinforzo d'esperienza per la difesa: tesserato il terzino Mora TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 21:36Serie C
Il laterale destro ha firmato per un anno con il club di Gorgonzola. Lo scorso anno era alla Pro Patria

Dopo aver vestito la maglia della Pro Patria nella passata stagione, 26 presenze complessive, per il terzino destro Mora ci sarà un'altra occasione in Serie C, questa volta con la maglia della Giana Erminio che ne ha comunicato l'acquisto. Questa la nota del club lombardo:

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Christian Mora fino al 30 giugno 2027.

Difensore esterno, nato a Treviglio (BG) nel 1997, Christian è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. La prima esperienza fuori dal giovanile è a Renate, poi 10 anni di serie C alternando diverse piazze (Piacenza, Cittadella, Pro Patria, Siena e Clodiense) con 177 presenze e 5 gol. In mezzo anche la soddisfazione di esordire e giocare in Serie B con la maglia di Cittadella e Alessandria nelle stagioni 2019/20 e 2021/22 in cui colleziona 22 presenze.

“Felice di ripartire in categoria con una società che ho affrontato tante volte da avversario e per la quale ho sempre avuto grande rispetto – ci dice Christian – come sempre darò tutto per la maglia che indosserò”.

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