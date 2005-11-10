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Napoli, priorità al vice-Di Lorenzo: piace anche Singo, ma il Galatasaray spara altissimo

Napoli, priorità al vice-Di Lorenzo: piace anche Singo, ma il Galatasaray spara altissimo
Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
ieri alle 19:07Serie A

La corsia destra resta una delle priorità del Napoli in vista della prossima stagione e, accanto ai nomi già emersi nelle ultime settimane, ce n'è un altro con esperienza già maturata in Serie A. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, segue con attenzione Wilfried Singo, esterno ivoriano classe 2000 che potrebbe rappresentare un'opzione importante per rinforzare il reparto. L'ex Torino, oggi al Galatasaray, si aggiunge così a una lista che comprende anche Moris Valincic della Dinamo Zagabria, Dodô della Fiorentina e Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il profilo di Singo sarebbe particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra, pur in un contesto di forte concorrenza internazionale. Sul laterale ivoriano, infatti, avrebbero messo gli occhi anche club di primo piano come Borussia Dortmund e Newcastle. Il prossimo Mondiale con la Costa d'Avorio potrebbe inoltre rappresentare una vetrina importante per accrescere ulteriormente il suo valore di mercato.

Attualmente il contratto del giocatore prevede una clausola rescissoria da 55 milioni di euro, ma il Galatasaray sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative anche davanti a una proposta inferiore, nell'ordine dei 40 milioni. Nell'ultima stagione Singo ha dovuto convivere con alcuni problemi fisici, ma è comunque riuscito a collezionare 29 presenze complessive tra le varie competizioni, confermandosi un profilo di grande interesse per diversi club europei.

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