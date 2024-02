Napoli, rientra il caso Osimhen. Atteso domani in Italia: decisione in accordo con la società

vedi letture

Notizia fondamentale per il Napoli, in vista della gara contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Victor Osimhen anticiperà il rientro in Italia, dopo l'impegno in Coppa d'Africa, a domani. La decisione è stata presa dopo un confronto con la società e spegne un po' i tanti rumors delle ultime ore.

I motivi dei rientro in ritardo.

Tante le voci delle ultime ore sul nigeriano, che dopo la premiazione a Lagos per il secondo posto della sua Nazionale nel trofeo continentale, aveva rimandato il rientro, diversamente da Chukwueze e Lookman, tornati rispettivamente al Milan e all'Atalanta, per poter trascorrere più tempo con la sua famiglia, motivo che aveva chiaramente fatto infuriare i tifosi del Napoli, che lo attendono e sperano di poter dare una svolta alla stagione grazie ai suoi gol.

Ci sarà con il Genoa?

Difficile dire, a prescindere dal rientro anticipato rispetto al previsto, se il numero 9 dei campioni d'Italia sarà a disposizione di Walter Mazzarri per la gara contro il Genoa, visto che il viaggio sarà molto lungo e che la sfida al Grifone è in programma per sabato. Nelle prossime ore ne sapremo di più, con l'unica cosa certa rappresentata dalla presenza contro il Barcellona in Champions League mercoledì prossimo, per la partita al Diego Armando Maradona valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione più importante d'Europa.