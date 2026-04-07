TMW Radio Napoli, Scudetto ancora aperto? Il commento degli opinionisti

La vittoria del Napoli sul Milan tiene in corsa la squadra di Antonio Conte, che si prende il secondo posto e tiene il ritmo dell'Inter. Ma è una vittoria che realmente tiene vivo ancora il discorso Scudetto? Ecco cosa ne pensano gli ospiti di TMW Radio.

Fulvio Giuliani: "Lo diciamo perchè lo speriamo. L'Inter non la vedevamo così da tre mesi, questa Inter come fa a perderlo? Sette punti i nsette partite sono tanti. Conte fa benissimo a tenere vivo il sogno, quando sei dietro che rischi a parlare di Scudetto? E' una squadra che se arriva a sette punti dall'Inter, visti i presupposti, fatico a dargli 6 a fine anno".

Andrea Piervincenzi: "Il Napoli era chiaro che avrebbe scavalcato il Milan, è più forte e strutturato, ma la partita di ieri è stata mediocre. Detto questo non so se il Napoli può attaccare l'Inter, visto il calendario. Se il Como ferma l'Inter e il Napoli vince a Parma, il Napoli prende un grande slancio, ma non credo ce la farà a vincerle tutte".

Simone Braglia: "No al 100%, assolutamente".

Stefano Impallomeni: "Direi di sì, per il bene del campionato. Ho visto però partite orrende, faccio fatica a vederle".

Massimo Bonanni: "Per me no, può arrivare secondo ormai perchè si è rivitalizzata la squadra, ha ritrovato giocatori importanti, ma non credo possa recuperare. Anche se l'Inter stecca col Como, ha un margine importante. Dovrebbe suicidarsi l'Inter".

Jeda: "Mi lascio ancora un 1%, ma dipende tutto dall'Inter. Non credo si possa riaprire il discorso".

Paolo Ghisoni: "Sì, assolutamente. Onestamente mi aspettavo molto da Inter-Roma come partita verità. Non avevo visto un'Inter travolgente nel primo tempo, poi il gol di Calhanoglu ha sparigliato tutto. Vediamo se il Como può decidere i destini del campionato. Se vince contro l'Inter e il Napoli vince ancora, diventa tutto più interessante".