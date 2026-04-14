Napoli, sei-sette uscite in estate: anche Lukaku e Lobotka tra i possibili addii

In casa Napoli, tramontata la possibilità di inseguire lo Scudetto, si pensa alla programmazione. L’ora dei bilanci si avvicina e all’inizio di maggio potrebbe essere già blindato pure il secondo posto, nonostante il deludente pari di Parma: una serie di risultati positivi darà ad Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte la possibilità di anticipare il loro vertice. Il tempo stringe e c’è da programmare il futuro, partendo dalla conferma del tecnico — mai una formalità, con due personalità forti a confronto — e dal progetto.

Sette uscite in programma, altrettanti arrivi

Si prevedono sei-sette uscite sul mercato (Lukaku, Lucca, Lang, Spinazzola, Meret, Juan Jesus e forse Lobotka) e altrettanti arrivi, da aggiungere ai riscatti di Hojlund, Alisson e Giovane. Non serviranno investimenti top, bensì chiarezza, fa sapere oggi La Repubblica. La piazza si sta dimostrando sempre più esigente e il presidente dovrà escludere, nel faccia a faccia, l’ipotesi di un ridimensionamento, così da blindare fino al 2027 la panchina.