Napoli, ora serve il riscatto anche in Europa. Con un McTominay in più e tante altre novità

Il Napoli torna in Champions League stasera sul campo del Villarreal. Gli azzurri arrivano all'Estadio de la Cerámica rinfrancati dal netto 3-0 rifilato al Frosinone, firmato dalla doppietta di De Bruyne e dal gol di Lang. Una vittoria che ha restituito fiducia alla squadra di Massimiliano Allegri, chiamata però adesso a sbloccarsi anche in Europa dopo la sconfitta rimediata all'esordio contro l'Arsenal. Dall'altra parte ci sarà un Villarreal reduce dall'1-0 subito contro il Real Madrid al Bernabéu, nonostante una prestazione positiva.

Napoli, Allegri può confermare la difesa a tre

Contro il Frosinone il passaggio alla difesa a tre ha fornito risposte incoraggianti, anche se Allegri ha sottolineato come l'atteggiamento resti più importante del sistema di gioco. In Spagna potrebbe comunque essere riproposto un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, mentre davanti a lui sono candidati Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. Sulle corsie Politano è in vantaggio su Spinazzola, con Di Lorenzo pronto a partire sulla fascia opposta. Il Villarreal proverà invece a imporre il proprio calcio aggressivo e il pressing alto, cercando maggiore concretezza rispetto alle ultime uscite.

McTominay verso il ritorno dal primo minuto, Giovane accanto a Hojlund

La principale novità potrebbe riguardare Scott McTominay, candidato a tornare titolare dopo il rientro contro il Frosinone. In mezzo Gilmour parte leggermente favorito su Lobotka, mentre De Bruyne dovrebbe completare il reparto dopo la doppietta dell'ultima giornata. Davanti Hojlund resta il riferimento principale e al suo fianco può esserci Giovane, inserito nella lista Champions al posto dell'infortunato Favasuli. Restano però aperte anche le soluzioni Neres e Lang, con Allegri che deciderà nelle ultime ore quale assetto utilizzare per provare a conquistare i primi punti europei della stagione.