Napoli, la settimana delle novità: dall'annuncio di Allegri ai primi colpi

Si apre una settimana già molto importante per la programmazione estiva del Napoli. Sono giorni decisivi per l'annuncio di Massimiliano Allegri: l'entourage sta rifinendo l'accordo economico per la risoluzione col Milan e ad inizio settimana il club partenopeo - da sempre estremamente sereno - conta di poter ufficializzare il nuovo contratto triennale per il tecnico toscano. Le parti lavorano però già a stretto contatto sul mercato, per pianificare strategie ed obiettivi, ed il ds Giovanni Manna, che ha spinto molto per il suo arrivo e che lo conosce bene già dalla Juventus, è pronto a stringere per le prime operazioni.

Si sblocca l'affare Gila?

Il Napoli ha definito l'accordo verbale col giocatore, in scadenza nel 2027. La richiesta della Lazio di circa 30mln di euro sembrava un ostacolo piuttosto alto alla chiusura dell'operazione, ma nelle ultime ore i segnali che arrivano sono positivi. Troppo forte la volontà del giocatore, manifestata a più riprese dal suo agente Alejandro Camaño, e la Lazio dovrebbe abbassare le pretese nonostante il 50% della rivendita da versare al Real Madrid. A sbloccare l'affare dovrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica - in prestito - tra i tanti esuberi di casa Napoli. Una pista porta a Rafa Marin, ma nelle ultime ore prende quota il nome di Lorenzo Lucca, in cerca di rilancio dopo un anno difficile tra Napoli e Nottingham.

Non solo il difensore centrale

Il Napoli ha come priorità l'inserimento di un laterale destro. Un giocatore capace di giocare in più ruoli, in una linea a quattro con un'interpretazione offensiva o direttamente da quinto in caso di 3-4-3. Il primo obiettivo è sempre Anan Khalaili, 21enne dell’Union Saint-Gilloise. Il ds Manna è già molto avanti con il suo entourage sui termini del contratto ma l'ultima stagione ha fatto lievitare il costo a circa 25mln. In alternativa, se la valutazione non dovesse calare, c'è Dodo in uscita dalla Fiorentina che costa circa la metà, più o meno come Norton-Cuffy del Genoa. In questa settimanaattese novità anche sul fronte portieri: le gerarchie sono sovvertite, Milinkovic-Savic è sul mercato, Meret vicino alla permanenza e piacciono Kovar del Psv e soprattutto Vicario.