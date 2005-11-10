Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, la settimana delle novità: dall'annuncio di Allegri ai primi colpi

Napoli, la settimana delle novità: dall'annuncio di Allegri ai primi colpi TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Antonio Gaito
autore
Antonio Gaito
Oggi alle 08:23Serie A

Si apre una settimana già molto importante per la programmazione estiva del Napoli. Sono giorni decisivi per l'annuncio di Massimiliano Allegri: l'entourage sta rifinendo l'accordo economico per la risoluzione col Milan e ad inizio settimana il club partenopeo - da sempre estremamente sereno - conta di poter ufficializzare il nuovo contratto triennale per il tecnico toscano. Le parti lavorano però già a stretto contatto sul mercato, per pianificare strategie ed obiettivi, ed il ds Giovanni Manna, che ha spinto molto per il suo arrivo e che lo conosce bene già dalla Juventus, è pronto a stringere per le prime operazioni.

Si sblocca l'affare Gila?
Il Napoli ha definito l'accordo verbale col giocatore, in scadenza nel 2027. La richiesta della Lazio di circa 30mln di euro sembrava un ostacolo piuttosto alto alla chiusura dell'operazione, ma nelle ultime ore i segnali che arrivano sono positivi. Troppo forte la volontà del giocatore, manifestata a più riprese dal suo agente Alejandro Camaño, e la Lazio dovrebbe abbassare le pretese nonostante il 50% della rivendita da versare al Real Madrid. A sbloccare l'affare dovrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica - in prestito - tra i tanti esuberi di casa Napoli. Una pista porta a Rafa Marin, ma nelle ultime ore prende quota il nome di Lorenzo Lucca, in cerca di rilancio dopo un anno difficile tra Napoli e Nottingham.

Non solo il difensore centrale
Il Napoli ha come priorità l'inserimento di un laterale destro. Un giocatore capace di giocare in più ruoli, in una linea a quattro con un'interpretazione offensiva o direttamente da quinto in caso di 3-4-3. Il primo obiettivo è sempre Anan Khalaili, 21enne dell’Union Saint-Gilloise. Il ds Manna è già molto avanti con il suo entourage sui termini del contratto ma l'ultima stagione ha fatto lievitare il costo a circa 25mln. In alternativa, se la valutazione non dovesse calare, c'è Dodo in uscita dalla Fiorentina che costa circa la metà, più o meno come Norton-Cuffy del Genoa. In questa settimanaattese novità anche sul fronte portieri: le gerarchie sono sovvertite, Milinkovic-Savic è sul mercato, Meret vicino alla permanenza e piacciono Kovar del Psv e soprattutto Vicario.

Articoli correlati
Khalaili vuole il Napoli e tra le parti c'è già un accordo: si cerca l'intesa con... Khalaili vuole il Napoli e tra le parti c'è già un accordo: si cerca l'intesa con l'Union SG
Cinquant'anni di rigori alla Panenka: "Sepp Maier tirava freccette con me come bersaglio"... Cinquant'anni di rigori alla Panenka: "Sepp Maier tirava freccette con me come bersaglio"
Filippi non seguirà Allegri al Napoli: il preparatore dei portieri va alla Fiorentina... Filippi non seguirà Allegri al Napoli: il preparatore dei portieri va alla Fiorentina
Altre notizie Serie A
Il Napoli prova lo sgambetto alla Juve per Sorloth e il futuro di Nico Paz: le top... Il Napoli prova lo sgambetto alla Juve per Sorloth e il futuro di Nico Paz: le top news delle 13
Khalaili vuole il Napoli e tra le parti c'è già un accordo: si cerca l'intesa con... Khalaili vuole il Napoli e tra le parti c'è già un accordo: si cerca l'intesa con l'Union SG
Dumfries: "L'Italia al Mondiale manca. Salutare i tifosi dell'Inter? Non è il momento"... Dumfries: "L'Italia al Mondiale manca. Salutare i tifosi dell'Inter? Non è il momento"
Milan, dopo Allegri via anche Filippi: il doppio addio getta ombre sul futuro di... Milan, dopo Allegri via anche Filippi: il doppio addio getta ombre sul futuro di Mike Maignan
Palestra verso l’Inter. Può diventare l’italiano più costoso di sempre in Serie A... TMWPalestra verso l’Inter. Può diventare l’italiano più costoso di sempre in Serie A
Inter, Martinez: "Dumfries ottimo acquisto per il Real Madrid. Giocatore straordinario"... Inter, Martinez: "Dumfries ottimo acquisto per il Real Madrid. Giocatore straordinario"
Lazio, lettera aperta del capo comunicazione: "Tutto diventa Lotito. E invece il... Lazio, lettera aperta del capo comunicazione: "Tutto diventa Lotito. E invece il club è molto di più"
Italiano guarda ancora alla Serie A: Besiktas su Frendrup se Ndidi va in Arabia Italiano guarda ancora alla Serie A: Besiktas su Frendrup se Ndidi va in Arabia
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai David, gol che non accendono Spalletti. Gattuso-Zaniolo, una coppia giusta. Montella dovrebbe dimettersi. Malagò lasci perdere Mancini. Ravenna, meglio un giovane italiano di talento che Ronaldinho
Primo piano
Immagine top news n.0 Primo gol ai Mondiali per Kessié. Nell'estate che potrebbe vederlo tornare in Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli prova lo sgambetto alla Juventus: Manna ha avviato i contatti per Sorloth
Immagine top news n.2 Genoa, sempre più Napoli per Norton-Cuffy: Allegri aspetta un rinforzo sulla fascia destra
Immagine top news n.3 "È la favorita". Ma dopo il trionfo del 2010 per la Spagna solo tre vittorie in undici gare
Immagine top news n.4 Newcastle, no a 95 milioni dal Tottenham per Tonali: si continua a trattare
Immagine top news n.5 Torino, obiettivo tesoretto: da Ilic e Israel i fondi per il mercato. E Simeone resta in bilico
Immagine top news n.6 Juventus, Carnevali accelera: doppia scelta tra difesa e attacco
Immagine top news n.7 Milan ancora a caccia del ds, intanto parla Tare. Allegri, risoluzione a giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Malagò vincitore annunciato, torna Mancini? Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni FIGC Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici e la Fiorentina che verrà. Rivoluzione ma anche conferme: il punto sul mercato
Immagine news podcast n.2 Il "modello Protti": ai giovani di oggi il ricordo del bomber di tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Parte il nuovo corso Atalanta. In arrivo 3 centrocampisti: occhi su Gaetano e Jashari
Immagine news podcast n.4 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Aquilani, Abate e Tedesco: chi può fare meglio il prossimo anno?
Immagine news Serie A n.2 Addio a Igor Protti. Il saluto di Tovalieri, Fuser, Gautieri e Mazzarri
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Khalaili vuole il Napoli e tra le parti c'è già un accordo: si cerca l'intesa con l'Union SG
Immagine news Serie A n.2 Dumfries: "L'Italia al Mondiale manca. Salutare i tifosi dell'Inter? Non è il momento"
Immagine news Serie A n.3 Milan, dopo Allegri via anche Filippi: il doppio addio getta ombre sul futuro di Mike Maignan
Immagine news Serie A n.4 Palestra verso l’Inter. Può diventare l’italiano più costoso di sempre in Serie A
Immagine news Serie A n.5 Inter, Martinez: "Dumfries ottimo acquisto per il Real Madrid. Giocatore straordinario"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, lettera aperta del capo comunicazione: "Tutto diventa Lotito. E invece il club è molto di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il rinforzo tra i pali dell'Arezzo arriva dall'Udinese: tutto fatto per il prestito di Nunziante
Immagine news Serie B n.2 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: a Catanzaro si attende l'annuncio di Turati
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, prosegue il casting per il nuovo tecnico: Fredberg sfoglia la margherita
Immagine news Serie B n.4 Padova, Gomez fuori dal progetto ma sui social scrive: "Tranquilli, ho un altro anno..."
Immagine news Serie B n.5 Avellino, il sindaco Pizza: "Ci sono grandi ambizioni, incontrerò il presidente D'Agostino"
Immagine news Serie B n.6 Benevento, in difesa la priorità è Ceresoli: si continua a trattare con l'Atalanta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pellacani: "Farò di tutto per riportare il Pescara in Serie B, quest'anno ci è girato tutto contro"
Immagine news Serie C n.2 Pres. Grosseto: "Costruiremo una squadra giovane e capace di entusiasmare i tifosi"
Immagine news Serie C n.3 Pres. Pineto: "Disputare di nuovo il derby con il Pescara è un orgoglio per noi"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Cosmi e Indiani confermati a Salerno e Grosseto
Immagine news Serie C n.5 Sindaco La Spezia: "Il ritorno di Angelozzi è un regalo a tutta la città. Riporterà entusiasmo"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, la voglia di Tascone: "L'anno prossimo speriamo di riprenderci la Serie B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Brasile-Haiti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola
Immagine news Calcio femminile n.3 La Bielorussia sulla strada dell'Italia. Grigorov e Linnik: "Non sarà facile, ma lotteremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin dopo i sorteggi: "Mondiale è un grande sogno. Lo vogliamo con tutte noi stesse"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.6 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 21 giugno 2023, Tonali lascia il Milan per 58,9 milioni di euro. Di cui un 10% al Brescia
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo L del Mondiale 2026
Newsticker
10:02 Il calcio italiano al voto per eleggere il nuovo presidente della Figc
04:20 La Germania vince in rimonta con la Costa d’Avorio. Olanda e Giappone a valanga
03:02 Usa e Iran (e non solo): quando il calcio diventa il crocevia tra guerra e pace
20/06 Dalla Fifa in 10 anni investiti 5 miliardi per lo sviluppo del calcio globale
20/06 Prove di forza di Usa, Brasile e Marocco. Flop della Turchia di Montella