Nkunku ha già dimenticato il Milan: "Ho voluto il Lipsia da subito. Qui hanno fiducia in me"

L'attaccante francese si presenta: "Durante i colloqui, ho percepito quanto le persone ai vertici mi apprezzino ancora".

Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Lipsia. L'attaccante ha lasciato il Milan in prestito con diritto di riscatto e ha parlato così al sito ufficiale dei tedeschi: "Quando ho saputo dell'opportunità di unirmi al Lipsia, ho subito voluto accettare. Sono molto felice di essere tornato qui. Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile, non vedo l'ora di giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi alla Red Bull Arena".

L'importanza di aver già giocato qui

Nkunku non nega che il Lipsia ha un posto nel suo cuore: "Il mio legame con la società è molto speciale. Anche dopo aver lasciato il club, ho continuato a seguire da vicino quello che succedeva qui. Ora sono pronto ad aprire un nuovo capitolo della mia esperienza al Lipsia. Durante i colloqui, ho percepito quanto le persone ai vertici mi apprezzino ancora e quanta fiducia ripongano in me. Ecco perché Lipsia è il posto giusto per me per dare il meglio di me".