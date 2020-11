"Non guardo la classifica". Pirlo oltre il pari con la Lazio, anche se il gap rischia di aumentare

Dopo il pareggio beffa arrivato allo scadere contro la Lazio, parla in conferenza stampa Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus è stato stuzzicato anche sulla questione classifica: sebbene ancora a novembre, il distacco dal Milan rischia di aumentare. Ora è a -3 dai rossoneri che hanno però una gara in meno. "Non sono preoccupato, non lo stiamo guardando -dice Pirlo-. Dobbiamo pensare a noi stessi, questa prestazione ci farà bene al morale".