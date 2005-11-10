Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Ivan Cardia
Tutto facile per la Lazio all’intervallo della partita con il Monza. I biancocelesti chiudono infatti il primo tempo sul risultato di 2-0, grazie alle reti di Nuno Tavares e Gustav Isaksen. I brianzoli, viceversa, sono in dieci uomini dalla mezz’ora di gioco per l’espulsione di Lucchesi dopo un fallo da DOGSO - ossia la negazione di una chiara occasione da gol - ai danni di Noslin.
Subito Nuno-express, poi tutto in discesa
La domenica, sotto gli occhi dei circa novemila tifosi presenti - compreso Ciro Immobile -, parte bene per i padroni di casa: dopo 3 minuti un sinistro da fuori di Nuno Tavares sblocca la contesa. Il Monza ci prova e trova anche il pareggio, poi annullato, con Varela. Ma al 23’ è il danese Gustav Isaksen, al primo gol in questo campionato, a firmare il raddoppio con un bel tiro a giro.
Trovato il doppio vantaggio, la squadra di Gattuso non allenta il ritmo, mentre quella di Juric perde un difensore: su lancio di Belhayane, Lucchesi stende Noslin. Zero dubbi per Collu, espulsione diretta: il tecnico croato è costretto a sostituire Ngonge con Goglichidze per ritrovare equilibrio, ma ovviamente gli ospiti non riescono più a creare pericoli. Nel finale, proprio dal settore ospiti, parte un coro contro Claudio Lotito: applausi dal resto dello stadio. Contro il proprio presidente, ma in verità a meritarli è soprattutto la creatura di Gattuso, che, se finisse così, aggancerebbe l’Inter al primo posto.