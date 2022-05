Odriozola saluta la Fiorentina e torna alla base: "Adesso mi sento pronto per il Real Madrid"

"Domani indosserò la maglia del Real e farò il tifo guardando la finale di Champions". Parla così Alvaro Odriozola, nell'intervista a Onda Cero in cui il terzino spagnolo - reduce dall'esperienza in prestito secco alla Fiorentina - non nega la volontà di voler tornare a vestire la maglia dei Blancos. "Firenze è la culla del Rinascimento e io ho avuto una rinascita calcistica, non poteva andare meglio. Nella mia testa e nel mio cuore adesso mi sento pronto per il Real Madrid. Questo è il mio obiettivo ed è quello che ho detto al mio agente".