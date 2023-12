Orsi sulla Lazio: "Troppi saliscendi. Bayern? Due gare proibitive ma vanno giocate..."

vedi letture

L'ex portiere della Lazio Nando Orsi ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Tutti Convocati' per analizzare il difficile momento della squadra di Maurizio Sarri: Tra il secondo posto dell'anno scorso e l'undicesimo di quest'anno c'è una via di mezzo. Quest'anno la Lazio secondo me è in troppi saliscendi, si è un po' incartata. Ha fatto 18 gol e ne ha subiti 20".

Poi sul sorteggio contro il Bayern Monaco Orsi ha aggiunto: "Indubbiamente è capitata una delle squadre peggiori alla Lazio. Però diciamo che a febbraio ancora mancano tre mesi: bisogna vedere come ci arrivi, son due partite proibitive ma vanno giocate", ha detto.