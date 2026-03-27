Ottolini studia il mercato: Ostigard idea per la difesa bianconera

La Juventus ieri è tornata al lavoro alla Continassa, ma senza i 15 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Luciano Spalletti ha comunque potuto contare su un gruppo piuttosto consistente, ritrovando Perin, Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Holm, Boga, Vlahovic e Milik. Per completare l’organico, il tecnico di Certaldo ha pescato anche dalla Next Gen, aggregando Anghelè, Pagnucco, Savio, Gil Puche, Mangiapoco e Rizzo. Intanto, in casa bianconera è già iniziata la preparazione in vista della ripresa del campionato, anche se per entrare davvero nel vivo del lavoro in ottica Genoa bisognerà aspettare la prossima settimana. Solo allora rientreranno gradualmente Bremer, Kalulu, Gatti, Cambiaso, Cabal, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Kostic, Adzic, Yildiz, Conceição, Zhegrova, David e Openda.

Incontri di mercato alla Continassa

In questi giorni, la Juventus sta già pensando a quello che sarà il mercato estivo. Infatti, Marco Ottolini ha incontrato diversi agenti di giocatori e, tra questi, Luca Ariatti e Alex Pederzoli della Football Stars Agency, che tra gli altri curano gli interessi di Leo Ostigard. Il difensore del Genoa sarebbe uno dei nomi al vaglio della dirigenza della Juventus per la prossima stagione. Ostigard sta facendo un’ottima stagione in rossoblù e si è messo parecchio in mostra. Il norvegese ha già lavorato con Spalletti ai tempi del Napoli e insieme hanno vinto uno scudetto. Perciò il tecnico di Certaldo conosce molto bene le caratteristiche di Ostigard e sa che potrebbe avere le qualità giuste per far parte della Juventus. È chiaro che si tratta di una situazione da monitorare, pur essendo ancora nelle fasi embrionali. La Juventus, infatti, cerca un difensore da inserire in rosa da alternare con Bremer, Kelly e Kalulu, anche perché per Gatti c’è da fare un discorso a parte. Il numero 4 bianconero è uno di quei giocatori considerati sacrificabili. Ostigard potrebbe rappresentare una buona opportunità per la Juventus, con Ottolini e lo stesso Spalletti che sanno bene cosa potrebbe dare il norvegese alla Vecchia Signora.

Lunga lista di giocatori in uscita

In estate, la Juventus sarà chiamata anche a fare delle cessioni e soprattutto a liberarsi di quei giocatori che hanno fallito o che non hanno soddisfatto Spalletti. Tra questi c’è appunto Gatti, che sta trovando poco spazio e, per caratteristiche, non risponde alle richieste ideali del tecnico di Certaldo. Inoltre, il numero 4 bianconero può essere appetibile sul mercato, perché le richieste non mancano. La scorsa estate era stato seguito dal Napoli e anche Massimiliano Allegri è un suo estimatore. Perciò, da una cessione di Gatti la Juventus potrebbe ricavare un buon incasso utile da reinvestire sul mercato. Un altro giocatore che non ha risposto alle attese è Fabio Miretti. Il centrocampista cresciuto nel vivaio della Juventus non ha dato continuità e spesso, quando è subentrato, non è riuscito a dare il suo contributo. Miretti inizia a essere un giocatore maturo e le sue opportunità per mettersi in mostra e ritagliarsi un posto nella Juventus stanno per terminare. Anche il numero 21 bianconero potrebbe essere un profilo facilmente vendibile, capace di garantire più margini di manovra sul mercato alla dirigenza juventina. Infine, a giugno si valuterà anche la posizione di Adzic. Il gol segnato dal montenegrino contro l’Inter sembrava essere il segnale decisivo per veder sbocciare il suo talento, ma non è stato così: da lì in poi si è perso e, quando Spalletti lo ha schierato titolare contro il Bodø/Glimt, si è giocato male le sue carte. Dopodiché, le apparizioni di Adzic sono state sporadiche; perciò è possibile che a giugno venga ceduto, magari in prestito o con una formula che preveda un’opzione di riacquisto a favore della Juventus.