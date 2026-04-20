TMW Palestra: "Inter? Gli accostamenti fanno piacere, ma ora c'è solo il Cagliari. Lo devo loro"

Marco Palestra, esterno in prestito al Cagliari dall'Atalanta, ha parlato ai media presenti - tra i quali noi di TMW - a margine del premio Inside The Sport 2026 a Coverciano. Le sue riflessioni iniziano sul fatto se a inizio stagione pensasse di poter fare tutta questa strada: "Non ci pensavo, cercavo di ragionare sul breve termine, concentrandomi sul dare sempre il massimo per migliorarmi ogni giorno. Senza obiettivi così".

In cosa sente di dover migliorare?

"Ho tantissimi margini, avendo 21 anni è normale sia così. Devo migliorare un po' in tutto, sono da due anni in Serie A e ho tantissimo da migliorarmi, con i compagni e il mister che mi aiutano sempre".

Lo sa che l'Inter pensa a lei come dopo Dumfries?

"No, onestamente penso solo a concentrarmi sul Cagliari, la cosa più importante è conquistare la salvezza. Le voci girano e fa piacere essere accostati a grandi club, poi in estate vedremo tutto".

L'Italia crede davvero in voi giovani?

"Sicuramente è stata una batosta forte per tutti noi in Bosnia, i giorni successivi sono stati veramente difficili. Bisogna però ripartire più forte di prima, il gruppo è straordinario e sapremo rialzarci tutti insieme, provando a migliorarci sempre di più".

Come si è ripreso nei giorni dopo la Bosnia?

"Sono stati difficili, soprattutto i primi, sono rimasto chiuso in casa a riflettere su cosa non fosse andato. Poi però c'è il Cagliari, ho subito cambiato mentalità perché dovevo: ora la cosa più importante è arrivare alla salvezza".

Dove si vede l'anno prossimo?

"Sono focalizzato al 100% sul Cagliari, se lo meritano. Poi con i miei procuratori prenderemo la decisione migliore per il futuro, ma ora non voglio pensarci".

Quanti meriti ci sono di Pisacane?

"Tantissimi, devo tutto a lui e alla Nazionale. Se ho fatto quello che ho fatto, è tutto merito loro".