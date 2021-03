Paratici sul futuro di CR7: "Senz'altro alla Juve. Certe voci fanno sorridere, sono da parrocchia"

Voci dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ne parla Fabio Paratici, ds della Juve, nel pre-partita di Cagliari a Sky Sport: "Mi viene da sorridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di poter discutere Cristiano Ronaldo. Sono cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi li sentivo allora tra bar e parrocchia riguardo Rivera, Mazzola e Platini: mai avrei pensato a certi livelli. Parliamo di un calciatore che oggi è capocannoniere in Serie A, ha cinque palloni d'Oro e per noi è un privilegio, ce lo teniamo stretto.

Rappresenta il futuro della Juve?

"Senz'altro".