Parma, Cuesta: "Ci abbiamo provato fino alla fine, anche in dieci"

Passo falso per il Parma, che cade tra le mura amiche sconfitto 2-0 dall'Udinese. Queste le parole di mister Carlos Cuesta su DAZN al termine della sfida:

Cosa non ha funzionato oggi?

“I primi quindici minuti loro sono stati migliori rispetto a noi. Non siamo riusciti a costruire quello che volevamo, poi siamo cresciuti lentamente. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo creato più occasioni per pareggiare, poi il rigore più espulsione ci ha condizionato. Ci abbiamo riprovato a creare pericolo ma non siamo riusciti a concretizzare, loro hanno meritato di vincere”.

Qual è la cosa migliore che si porta a casa oggi?

“Ci abbiamo provato fino alla fine. La squadra, anche nei momenti di difficoltà, ancora in dieci, ci ha provato. È anche vero che bisogna essere equilibrati per migliorare e bisogna risolvere il problema dei rossi e dei rigori, entrambi tre nelle ultime sette. Dobbiamo lavorare per migliorare”.

Su Ondrejka? Può essere una soluzione dall’inizio?

“E’ una possibilità, questi sono stati i suoi primi quarantacinque minuti in competizioni ufficiali da sei mesi. Deve continuare a lavorare”.

In questo momento ritiene che dietro vi stia mancando Circati?

“Noi siamo concentrati con chi c’è a disposizione, siamo tutti preparati per gestire le partite al meglio. Faremo così anche contro Bologna e Pisa”.