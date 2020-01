© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Alla vigilia della sfida con l'Atalanta, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche della cessione di Kulusevski alla Juventus: "Quello che è successo questa settimana ha distolto l'attenzione sulle nostre difficoltà numeriche. Si è parlato un po' troppo ma era inevitabile, credo anche che a differenza del passato dove magari si è fatto parlare molto il ragazzo, dovesse parlare un po' di più lui con anche i tifosi che volevano sentire cosa aveva da dire. Ai tifosi voglio dire che il 99% dei giocatori non sarebbe tornato a Parma e questo sta a dimostrare l'intelligenza e la maturità di questo ragazzo. Lui ha avuto una forma di riconoscenza verso la società, lo staff e i compagni, ha pensato a sé stesso perché è meglio che rimanga qui ma soprattutto ha mostrato riconoscenza ed è pronto domani a mettere in difficoltà una squadra a cui vuole dimostrare che era all'altezza. Il ragazzo ha dimostrato una grande maturità, laddove la prestazione non sempre è ottima non va collegata al fatto che è stato venduto alla Juve, ha margini di errore e sta a noi far sì che gli errori siano minimi".

