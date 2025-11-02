Live TMW Parma, Hernani: "Peccato per gli eventi negativi, ma abbiamo dimostrato carattere"

Il Parma è uscito sconfitto dal derby contro il Bologna, nonostante il vantaggio subitaneo firmato da Bernabé. A commentare la sfida per i crociati è stato il centrocampista brasiliano Hernani, intervenuto in conferenza stampa:

Ore 21.10 - Inizia la conferenza stampa.

Peccato per l'espulsione?

"Certamente si poteva evitare. Abbiamo affrontato la partita con l'intensità giusto. Poi gli infortuni e l'espulsione ci hanno condizionato, ma abbiamo dimostrato comunque tanto carattere".

Eri arrabbiato dopo l'espulsione?

"No, ero un po' nervoso ma non ero arrabbiato con nessuno. Ho riguardato solo se fosse fallo o meno".

L'esperienza di alcuni componenti di squadra è importante. Ma capitano anche ingenuità da parte dei nuovi.

"Assolutamente, noi siamo un po' più grandi e cerchiamo di darlo al gruppo. Fa parte del processo, stiamo dimostrando una crescita e fa parte del percorso. I ragazzi si rendono conto di dove sono e ciò che stiamo facendo. Stanno crescendo giorno dopo giorno. Questo fa parte del processo, teniamo stretto ciò che stiamo facendo ma abbiamo tanto da dare".

Tanta grinta ma manca ancora un po' il gioco e il dialogo tra di voi. Quanto manca?

"Fa tutto parte del processo, siamo consapevoli che dobbiamo migliorare nel gioco. C'è sempre la voglia di vincere e stiamo dimostrando quello. Dobbiamo crederci fino alla fine e dobbiamo tenerci stretto il nostro lavoro, siamo una squadra forte".

Ore 21.14 - Termina la conferenza stampa,