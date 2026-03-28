TMW Parma, le ultime su Bernabé e Almqvist: filtra ottimismo in vista della Lazio

Buone notizie per il Parma, in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto raccolto da TMW, sia Adrian Bernabé sia Pontus Almqvist hanno lavorato parzialmente con la squadra, nell’allenamento di oggi.

Filtra per entrambi un certo ottimismo verso la trasferta di Roma, dove la formazione di Carlos Cuesta sfiderà la Lazio, sabato 4 aprile alle 20.45.

Domani il tecnico spagnolo ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori: la ripresa è fissata a lunedì mattina.