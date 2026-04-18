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Parma, Pellegrino in ospedale a Udine per accertamenti dopo il cambio forzato
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L'attaccante del Parma, Mateo Pellegrino, si sta recando in ospedale a Udine - dove i gialloblu hanno appena giocato contro l'Udinese - per accertamenti. Il centravanti argentino è uscito dal campo all'intervallo a causa di alcuni giramenti di testa, dovuti ad alcuni scontri di gioco prima con Ndiaye e poi con Kristensen.
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