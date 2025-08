Ufficiale Parma, preso Ndiaye dal Troyes. Il senegalese ha firmato fino al 2030

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma annuncia l'arrivo in gialloblù di Abdoulaye Ndiaye, proveniente dal Troyes: "Parma Calcio annuncia che Abdoulaye Ndiaye è stato acquistato a titolo definitivo dall’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.Nato a Boune, in Senegal, Abdoulaye cresce calcisticamente in Francia, dove mette in mostra le sue doti atletiche e fisiche, oltre che una grande tecnica.

Difensore centrale, di piede sinistro, con lo Stade Brestois 29, con cui ha giocato in prestito l’ultima stagione, ha esordito in Champions League, dimostrando la sua adattabilità al calcio internazionale europeo. E da oggi è pronto a scrivere una nuova pagina di storia per la difesa gialloblu".

Soprannominato “la giovane roccia”, in Senegal lo paragonano a Koulibaly: ecco Ndiaye

Una particolarità di Ndiaye è il suo soprannome: in Senegal, suo paese natale, lo chiamano “le jeune roc”, ossia “la giovane roccia”. E non facciamo fatica a capire perché: Abdoulaye è infatti alto 1.95m ed è dotato di una corporatura massiccia, caratteristiche che lo rendono a tutti gli effetti un “difensore roccioso”. Proprio per questo motivo, in Senegal moltissimi lo paragonano a uno dei giocatori africani più forti dell’ultimo ventennio: niente meno che Kalidou Koulibaly, che lo stesso Ndiaye ha detto di ammirare molto. Tra l’altro i due hanno avuto l’occasione di conoscersi in occasione dell’ultima Coppa d’Africa, dove Ndiaye è stato convocato a seguito della squadra. In Senegal sono sicuri: il nuovo difensore del Parma sarà l’erede di Koulibaly.