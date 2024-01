Per Felipe Anderson è sempre più Juve: pronto un quadriennale da 4 milioni l'anno

vedi letture

Felipe Anderson è sempre più diretto alla Juventus. A fare il punto della situazione, la redazione di 'Lalaziamosiamoi.it'. Questo l'articolo integrale: "L’attacco della Lazio, nei prossimi mesi, subirà un profondo restyling. Non è ormai una novità. In bilico ci sono diversi elementi, alcuni ormai sul piede di partenza. Il caso più eclatante è quello di Felipe Anderson che ha detto no alla proposta di rinnovo messa sul piatto da Lotito. Il brasiliano e il suo entourage hanno detto detto all’offerta da 3,5 milioni annui e nuova scadenza fissata a giugno 2027 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).

Felipe Anderson ormai sembra aver chiuso la porta all’idea di rinnovare con la Lazio, nei suoi piani una nuova avventura, con la Juventus idea sempre più concreta. Giuntoli ha allacciato i contatti con la sorella manager di Felipe da novembre, un corteggiamento che ha dato i suoi frutti: la Juve offre 4 milioni a stagione e un contratto quadriennale, facendo breccia nelle idee del giocatore e di chi lo assiste. La sensazione, sempre più forte, è che Anderson sia pronto a firmare con la Vecchia Signora già nei primi giorni di febbraio, quando sarà libero di siglare un nuovo accordo con un’altra società. Sul classe ’93 s’erano mossi anche alcuni club sauditi e l’Aston Villa, ma Felipe è ormai orientato verso Torino.

Certo, finché non c’è la firma, rimane uno spiraglio a disposizione della Lazio, con Lotito che non ha ancora rinunciato all’idea di far rinnovare il suo pupillo. Ma da Formello non sono previsti ritocchi all’offerta da 3,5 milioni che è considerata assolutamente in linea con il mercato, l’età e il valore del giocatore. È tutto nelle mani di Felipe, la Juve però è una possibilità sempre più reale e vicina".