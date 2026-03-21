Perin per Conceicao, poi la stoccata di Yildiz: Juventus avanti sul Sassuolo al 14'
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Ripartenza perfetta della Juventus, che passa in vantaggio dopo 14 minuti allo Stadium. I bianconeri si accendono in contropiede con Conceicao abile a scappare sulla destra direttamente da un rinvio di Perin, il portoghese punta Garcia e trova l'accorrente Yildiz, che di destro fa centro. Juve avanti sul Sassuolo.
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