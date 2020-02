© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo l'Inter su Gabriele Zappa, talentuoso jolly difensivo (in particolare sull'esterno) di proprietà del Pescara. I nerazzurri hanno un diritto di recompra per il classe 1999, ma ora la valutazione si aggira intorno ai cinque milioni di euro. La Juventus ha deciso di entrare in concorrenza, muovendo i primi passi per il suo cartellino. A spiegarlo sono i colleghi di SportItalia .