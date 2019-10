© foto di Federico De Luca

Nel 6-1 dell'Argentina ai danni dell'Ecuador, si è assistito ad una vera e propria diatriba in campo tra gli argentini Paredes e Lautaro Martinez per chi dovesse calciare il rigore, alla fine tirato e segnato dal centrocampista del PSG. A fine partita ha detto la sua anche German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, in campo ed anche lui in gol: "Nel gruppo tutti vogliono essere partecipi e protagonisti, è una cosa che va oltre un semplice rigore. Sono due ragazzi spettacolari, e non è successo nulla", le parole riferite da Olé.