Pio Esposito sogna già San Siro: "Magari mi sblocco prima con l'Italia che con l'Inter"

L'attaccante azzurro Francesco Pio Esposito, andato a segno questa sera nella sfida tra Moldova e Italia, ha commentato a Sky Sport la vittoria della nostra Nazionale: "Queste sono le classiche partite in cui, se non sblocchi subito il risultato, fai fatica. Noi però non abbiamo mollato e per fortuna siamo riusciti a trovare il gol".

Su com'è cambiata la sua vita: "È successo tutto molto velocemente. Due-tre mesi fa ero in Serie B allo Spezia, poi mi sono ritrovato al Mondiale per Club con l'Inter. È importante tenere il giusto equilibrio tra le aspettative. Può succedere per esempio che in un certo periodo io non riesca a far gol, ma devo tenere duro. Devo ricordarmi dove ero, ma al contempo non accontentarmi mai".

Su Gattuso e Chivu: "Sia Gattuso sia Chivu mi hanno dato tantissima fiducia, posso solo ringraziarli e cercare di ripagarla sul campo. Titolare contro la Norvegia? Io non mi aspetto niente, sono pronto a giocare se e quanto il mister riterrà opportuno. Giocare a San Siro è tanta roba, mi devo ancora sbloccare... Magari mi sblocco prima con la Nazionale che con l'Inter".