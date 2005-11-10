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Inter, nuovo contratto per Pio Esposito. Base d'accordo da 3 milioni annui più bonus

Inter, nuovo contratto per Pio Esposito. Base d'accordo da 3 milioni annui più bonus TUTTOmercatoWEB
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Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 13:38Serie A
Il centravanti nerazzurro firmerà fino al 30 giugno del 2031. Ricompensato per la sua ottima stagione, guadagnerà 15 milioni in cinque anni

Francesco Pio Esposito vedrà ricompensati i propri sforzi. Perché l'attaccante, ex Spezia, è a un passo dal rinnovare il contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2031, dopo l'ottima stagione d'esordio con la maglia nerazzurra.

Le cifre

Non sono né basse né alte. Per Pio Esposito si tratta di tre milioni di euro all'anno più bonus, molto lontano da quelle di Lautaro - nove annui - ma alla metà rispetto a quelle di Marcus Thuram, intorno ai 6 milioni netti. Comunque si tratta di un contratto importante perché gli permetterà di guadagnare 15 milioni in cinque anni, sempre che non ci siano ulteriori rinnovi. Se dovesse mantenere le premesse probabilmente non ci saranno problemi a ritoccarlo verso l'alto, considerato che è valutato tantissimo dai nerazzurri.

Nella scorsa stagione Pio Esposito è arrivato alla doppia cifra considerando tutte le competizioni. È sempre stato considerato fra la terza e la quarta punta - c'è anche Bonny - e un cambio di status potrebbe esserci a breve giro di posta, visto le difficoltà di Thuram con gli infortuni. Per ora ci sarà il rinnovo contrattuale che lo mette al sicuro di qualsivoglia trattativa di mercato in uscita. Per il resto c'è tempo per dimostrare.

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