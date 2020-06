Pioli sulla Coppa Italia: "Eliminati un po' per demeriti nostri, un po' per certe decisioni..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di campionato contro il Lecce, mister Stefano Pioli è tornato anche sull'eliminazione dalla Coppa Italia patita contro la Juventus: "Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni... Puntavamo molto sulla Coppa ed è un dispiacere essere usciti così, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Ho visto una rosa concentrata e domani mi aspetto una squadra determinata contro il Lecce", le dichiarazioni del tecnico del Milan.