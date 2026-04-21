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Pisa, retroscena sull'addio di Vaira: divergenze con la proprietà sulla conferma di Hiljemark
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Secondo indiscrezioni da noi raccolte, il ds del Pisa Davide Vaira è stato esonerato dal suo ruolo di direttore sportivo dei toscani per alcune divergenze con il proprietario Knaster riguardo alla guida tecnica. Pare infatti che Vaira spingesse per l’esonero di Hiljemark dopo Pisa-Genoa, mentre il patron era intenzionato a confermarlo fino al termine della stagione.
Un disaccordo che dunque ha portato all'allontanamento del direttore sportivo, con la proprietà che sembra focalizzarsi sulla prossima stagione.
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