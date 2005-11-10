Ufficiale
Il Carpi saluta Pasin: il portiere passa a titolo definitivo al Gozzano in Serie D
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "saluta e ringrazia Leonardo Pasin, ceduto a titolo definitivo alla società A.S.D. Calcio Gozzano.
Pasin – reduce da una buona stagione con la Primavera di mister Gian Loris Rossi – termina la sua esperienza con i nostri colori dopo aver collezionato anche tre convocazioni in Prima Squadra, nell’ultima stagione di Serie C Sky Wifi 2025/26.
La Società AC Carpi ti ringrazia per la professionalità dimostrata e ti augura un soddisfacente prosieguo di carriera, Leonardo!".
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