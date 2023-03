Politano: "Scritta la storia del Napoli, ma abbiamo da scrivere altre pagine importanti"

Al termine della gara vinta dal Napoli contro l’Eintracht Francoforte, l’attaccante azzurro Matteo Politano è intervento in mixed zone: “Abbiamo cercato dal primo minuto di tener palla e di attaccarli, ma loro sono stati bravi a venirci a prendere. Hanno cambiato modulo e ci hanno un po’ presi di sorpresa, ma penso che poi alla lunga si è visto un grande Napoli. Sono contento di come è andata la partita e che siamo arrivati a questo grande traguardo storico".

Quali sono le emozioni che provi? “Sono emozioni importanti perché abbiamo scritto la storia del Napoli, ma abbiamo da scrivere altre pagine importanti”.

Vi aspettavate di arrivare a questo punto con questa forza? “Questo è il nostro stile di gioco. Dobbiamo sempre cercare di far nostra la partita, perché poi abbiamo le qualità di tener palla e di attaccare la profondità soprattutto con Victor. Quando giochiamo così da Napoli, è difficile per tutti”.

Osimhen ti ha ringraziato per l’assist? “Diciamo che il gol al 99% l’ha fatto lui. E’ un giocatore eccezionale, è andato in cielo ed ha fatto un gol pazzesco. Victor è un attaccante fortissimo e deve continuare così, perché ha un margine di miglioramento incredibile”.

Chi ti aspetti ai quarti? “Non lo so, arrivati a questo punto chiunque s’incontra sono tutte squadre di grandissimo livello. Penso che tante squadre vogliano evitare anche noi”.

Cosa dici ai tifosi? “I tifosi sono indescrivibili, li ringrazio per la passione che mettono ogni volta allo stadio per seguirci. Cercheremo in tutti i modi di rendergli orgogliosi di noi”.

Un commento sugli scontri nel centro storico. “C’è poco da commentare, sono scene orribili che non dovrebbero vedersi soprattutto per una partita di calcio. Non è possibile che una tifoseria ospite venga in una città come Napoli e la metta sottosopra".

Prossima partita al Maradona con la maglia della Nazionale? “Speriamo. Vediamo le convocazioni prima”.