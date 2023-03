Porte girevoli alla Juventus: se Szczesny vola in Premier, il favorito è Vicario dell'Empoli

La Juventus riflette sul possibile sacrificio di Wojciech Szczęsny in estate. Il portiere polacco ha un contratto fino al 2024 e diversi estimatori in Premier League, Tottenham in primis. Uno scenario che non esclude a priori l'addio già fra qualche mese, spingendo a sua volta la Vecchia Signora ad anticipare il "piano eredità" già al 2023-24.

Il primo nome per blindare la porta del futuro? Guglielmo Vicario dell’Empoli, che a livello di stipendio costerebbe meno della metà di Szczesny. I contatti fra le parti - scrive La Gazzetta dello Sport - vanno avanti da mesi e proseguono anche adesso.