Pres. Lecce: "Giua? Il contatto su Milik c'è, il problema sono le regole"

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"Nei primi 20 minuti sono rimasto favorevolmente colpito dall'impatto avuto dal Napoli. Non è frequente che il Lecce venga chiuso in quel modo. Poi è uscita fuori anche la qualità della nostra squadra". A parlare a Radio Kiss Kiss, il giorno dopo la vittoria del suo Lecce sul campo del Napoli, è il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani. "Il Napoli però mi ha dato l'impressione di essere una squadra forte - prosegue Sticchi Damiani - al netto di qualche prestazione sbagliata di qualche singolo ieri".

L'episodio su Milik e l'errore di Giua - "Le questioni arbitrali, al di là quest'episodio che è stato già rivisto più volte in tv e il contatto c'è, vanno affrontate parlando di regole. Quand'è che l'arbitro deve o non deve andare al VAR? A Firenze il Lecce ha vinto, ma ci sono stati due episodi clamorosi in cui non ci sono stati concessi due rigori inspiegabilmente, ma soprattutto l'arbitro non ha voluto rivederli al VAR. C'è un problema di regole", la conclusione del presidente.