Rabbia Barcellona: Pubill tocca di mano, per l'arbitro non è né rosso né rigore

Polemica a Barcellona per l'arbitraggio di Kovacs. I catalani contestano il mancato rosso a Pubill nel corso della partita. Nel corso di una rimessa dal fondo, Juan Musso aveva posizionato il pallone nella propria area per battere un calcio di rinvio, ha calciato e Pubill lo ha immediatamente bloccato con la mano, calciando poi lui stesso la punizione. Gesto che ha portato alle proteste dei giocatori del Barcellona, ma né l'arbitro Kovacs né il VAR hanno ravvisato un'infrazione di gioco. Per la cronaca, Pubill era già stato ammonito e un secondo cartellino giallo avrebbe ristabilito la parità numerica.

Eppure un fatto analogo era capitato a Brugge nella passata stagione, sempre in Champions League, nella partita contro l'Aston Villa. In quella circostanza il difensore dei villans, Tyrone Mings veva toccato il pallone con la mano in area di rigore dopo che 'Dibu' Martínez glielo aveva già passato. In questo caso, il VAR ha segnalato all'arbitro che si trattava di un rigore, che è stato assegnato. Hans Vaneken non ha sbagliato, trasformando il tiro dal dischetto e regalando la vittoria al Club Brugge.