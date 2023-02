Raspadori: "Mi volevano altri club, ma il Napoli ha acuto più fiducia. È stata un'emozione forte"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato di quando in estate si è presentata l'opportunità di vestire la maglia azzurra, con i suoi agenti che lo hanno informato: "Un’emozione forte. Non avevo giocato tanto ad altissimo livello. C’erano altri club, ma il Napoli ha avuto più fiducia. Qui ho imparato ad avere consapevolezza di me stesso. Sicurezza. Sono un timido emotivo, anche se non sembra. La Champions subito, gli allenamenti intensi, la pressione, il risultato che conta molto di più: un inizio che fai fatica a sognare".