Renato Sanches e Smalling in campo: il video della Roma fa felici i tifosi giallorossi

Dopo la cessione ufficiale in prestito di Kumbulla al Sassuolo e di Belotti alla Fioentina, e in attesa dell'annuncio di Baldanzi al termine delle visite mediche, la Roma si è allenata questa mattina a Trigoria in vista del match di lunedì prossimo contro il Cagliari. Dal video pubblicato sui social della squadra giallorossa, si vedono entrare in campo, insieme ai compagni anche Smalling e Renato Sanches, oltre al nuovo acquisto Angelino.

Le cifre per l'operazione Baldanzi. La Roma lo preleva in prestito oneroso per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro più 5 di bonus, dei quali 2 sono molto facilmente raggiungibili. E in più in favore dell'Empoli c'è una percentuale del 15% sulla futura rivendita.